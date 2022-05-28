Batman'da yeğeni ve yengesini öldüren katil zanlısı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da yeğeni ve yengesini öldüren katil zanlısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Batman'da yeğeni ve yengesini öldüren katil zanlısı yakalandı

Batman'da 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Batman'da 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Batman'da gün gece Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı'nda eşi, yengesi ve yeğenini silahla vurduktan sonra kayıplara karışan katil zanlısı 65 yaşındaki Şehmus Demir, Emniyet ekiplerince yakalandı. Olayda, zanlının silahla vurduğu yengesi Bazike Taziye ve yeğeni Abdulğani Demir hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan zanlının eşi Felek Demir'in ise, hayati tehlikesi devam ediyor. Gece 22.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlı Şehmus Demir olay yerinden beyaz bir araçla kaçarak izini kaybettirmişti. Batman Emniyet ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, zanlının yakalandığı bildirildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet Batman Polis 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title