Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

4 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Otel sahibi, itfaiye raporuna rağmen 'Boşa para harcamayalım' demiş

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı

Batman'da Yaya Geçidinde Kaza: 6 Yaşındaki Kız Yaralandı

Batman'da Yaya Geçidinde Kaza: 6 Yaşındaki Kız Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da babasıyla birlikte yaya geçidinden geçmeye çalışan 6 yaşındaki E.Ç.'ye hafif ticari araç çarptı. Küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da yaya geçidinden babasıyla geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Yaralanan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Saat 10.30'da Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Babası ile yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç.'ye (6) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı küçük kız olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
img

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü
img

İş görüşmesi sırasında eski kocası tarafından tecavüz edilip öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Türkiye'de tüm ödeme sistemleri değişiyor

Türkiye'de tüm ödeme sistemleri değişiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.