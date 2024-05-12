Üye Girişi
Haberler

Batman'da Yasa Dışı Silah İmalathanesine Operasyon: 121 Tabanca Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen 'MERCEK-18' operasyonunda, yasa dışı silah üretimi yapılan bir imalathanede 121 tabanca ve tabanca parçaları ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Batman'da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen "MERCEK-18" operasyonunda; 21'inin imalatı tamamlanmış, 100'ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Batman Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir? Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş ölüm sebebi ne, neden öldü? Sinan Ateş niye, kim tarafından öldürüldü? Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır? Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı? Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title