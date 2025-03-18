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Batman'da Yasa Dışı Kumar Operasyonu: 41 Kişiye 379 Bin TL Ceza

Batman'da Yasa Dışı Kumar Operasyonu: 41 Kişiye 379 Bin TL Ceza
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Batman'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 41 kişiye toplamda 379 bin 127 TL idari ceza kesildi. Yasa dışı kumar oyunu oynatan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 41 kişiye toplam 379 bin 127 TL idari ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisi üzerine bir iş yerine baskın düzenledi. Adreste yapılan kontrollerde çok sayıda kumar oynatılmada kullanılan malzeme ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Baskın sırasında yasa dışı kumar oyunu "tombala" oynadığı belirlenen 41 şahsa ise 379 bin 127 TL idari para cezası kesildi. Yapılan kimlik kontrolünde ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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