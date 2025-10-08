Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Gözaltı

Batman'da yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, merkezde ikamet eden F.T., A.K., E.B., Y.Y. ve F.Y. isimli şahısların, açık sistem global yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda, şüpheliler yasa dışı bahis paneli açık şekilde yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 13 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar ve 1 DSL modem ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, yasa dışı bahis ve siber suçlarla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - BATMAN