Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Batman'da yasadışı bahisle mücadele çalışmaları sürüyor. Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı çevrimiçi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan 10 cep telefonu ve 2 bilgisayar incelendi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN