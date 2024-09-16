Batman'da Yarıştıkları İddiaya Edinilen Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Batman'da yarıştıkları iddia edilen BMW marka iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güney Çevreyolu üzerinde yarıştıkları iddia eden ikisi de BMW marka 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobiller, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi güçlükle çıkardı. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Furkan Ergül (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Batman-Diyarbakır yolu, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN