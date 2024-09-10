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Batman'da yapılan operasyonda kaçak sigara ve cep telefonu yakalandı

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Batman'da gerçekleştirilen operasyonda bir tanker ve bir iş yerinde yapılan aramalarda kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da bir tanker ve iş yerinde yapılan aramada kaçak sigara ve cep telefonu yakalandı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlemesine yönelik düzenlenen operasyonda Hasankeyf Kavşağında akaryakıt yüklü bir tanker ile bir iş merkezinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, aramalarda 700 paket gümrük kaçağı sigara, 56 cep telefonu, 263 şarj adaptörü, 257 şarj kablosu, 11 akıllı bileklik, 10 kulaklık ve hoparlör ele geçirildiği, gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Gözaltı 3-sayfa Güncel batman Suç

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