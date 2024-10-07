Batman'da Yangın Merdiveninde Yangın Çıktı

Batman'da bir binanın yangın merdiveninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Batman merkezde toplu konutlardaki bir binanın 6. katında yangın merdiveninde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. O anlar bina sakinlerinde paniğe neden oldu. - BATMAN