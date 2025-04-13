Batman'da Yangın İhbarı Asılsız Çıktı

Batman'da bir apartmanda yangın meydana geldiği ihbarı "asılsız" çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Fatih Mahallesi'nde 7 katlı apartmanda yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın üst katlarını inceleyen itfaiye ekipleri herhangi bir yangına rastlamadı. Ekipler, yaptığı kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğunu belirleyerek görev bölgelerine döndü. - BATMAN