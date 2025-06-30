Batman'da Yan Bakma Kavgasında 3 Gözaltı

Batman'da Yan Bakma Kavgasında 3 Gözaltı
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Batman'da yan baktıkları iddiasıyla 2 kişinin bıçakla yaralanması sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Batman'da 2 kişinin yaralandığı 'yan baktın' kavgasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

24 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'nde B.K. ve Y.E.B., yan baktıkları iddiasıyla S.D., E.O. ve S.T. tarafından darp edilip bıçakla yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler üzerine yaptığı çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit edip gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıberk can:

medyaya düşmese gözaltına bile almazlar kokuşmuş düzende

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