Batman'da Yağışlı Havada Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Batman'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşa ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldıktan sonra, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN