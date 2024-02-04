Batman'da yağış sebebiyle meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kira Dağı'nda ters yönde hareket halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kira Dağı'nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda ters yönde hareket halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlarda bulunan D.E., S.P., V.T., A.P., E.E. ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN