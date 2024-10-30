Batman'da Villada Aile Cinayeti: Eş ve Çocuklarının Cansız Bedeni Bulundu

Batman'da bir villada bir kadın, eşi ve çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Çiftin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Tılmerç Mahallesi Rüya Villaları'nda yaşayan Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'dan haber alamayan yakınları bulundukları adrese geldi. Villaya gelen yakınları, evde çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, Adım çiftinin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - BATMAN