Batman'da Vahşi Yılkı Atlarına Saldırı: Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Batman'da Vahşi Yılkı Atlarına Saldırı: Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Raman Dağı eteklerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan yılkı atlarının sayısı 7'ye ulaştı. Jandarma, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Batman'ın Raman Dağı eteklerinde bulunan Yakıtlı köyü kırsalında vurularak öldürülen yabani yılkı atı sayısı 7'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgenin doğal yaşamında sıkça görülen yılkı atları, Raman Dağı eteklerinde otlanırken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak telef edildi.

Dün vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz halde bulunan 5 yılkı atının ölümünün ardından, olaydan haberdar olan köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sırasında iki yılkı atının daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle telef olan yılkı atlarının sayısı 7'ye çıktı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
40 yaşındaki Santi Cazorla, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı

40 yaşındaki efsane, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Rahmi Koç yardım edecek

Serdal Adalı müjdeyi verdi: Rahmi Koç yardım edecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.