Batman'da Vahşi Yılkı Atlarına Saldırı: Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Batman'ın Raman Dağı eteklerinde bulunan Yakıtlı köyü kırsalında vurularak öldürülen yabani yılkı atı sayısı 7'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgenin doğal yaşamında sıkça görülen yılkı atları, Raman Dağı eteklerinde otlanırken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak telef edildi.

Dün vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz halde bulunan 5 yılkı atının ölümünün ardından, olaydan haberdar olan köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sırasında iki yılkı atının daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle telef olan yılkı atlarının sayısı 7'ye çıktı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. - BATMAN