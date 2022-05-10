Batman'da uzun namlulu silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

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Batman'da uzun namlulu silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da uzun namlulu silahlı kavga: 1 yaralı

Batman kent merkezinde iki grup arasında uzun namlulu silahlarında kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

BATMAN (İHA) - Batman kent merkezinde iki grup arasında uzun namlulu silahlarında kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Kültür Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan kavgada uzun namlulu silahlar kullanıldı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralanan şahıs olay yerinden kaçtığı belirtildi. Silahların çekildiği olay yerinde bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı. Silahlardan seken kurşunlar çevredeki araçlara zarar verirken, olay yerine intikal eden polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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