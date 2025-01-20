Batman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Batman'da oturduğu evi uyuşturucu ticarethanesine çeviren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kişinin evinde uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Merkez ilçe Yeşiltepe Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli V.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda ise satışa hazır 17 parça halinde 2,5 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan V.Y. adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN