Batman'da Uyuşturucu Satışından Hapis Cezası Bulunan Kadın Tutuklandı

Batman'da uyuşturucu satışından hakkında 6 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda devriye gezen ekiplerce 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın yakalandı. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN