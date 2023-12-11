Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalananlar tutuklandı

Batman'da düzenlenen üç ayrı operasyonda uyuşturucu ve bir silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu ve bir silah yakalandı. Operasyonda göz altına alınan 5 kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üç ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 464 gram metafetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda paketlenmiş halde kullanıma hazır esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, satıcıların üzerinde bulunan 3 bin 750 TL nakit paraya da el konuldu. - BATMAN