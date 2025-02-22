Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 332 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında şehir girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada,
332 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa