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Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 332 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında şehir girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada,

332 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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