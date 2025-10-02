Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında il merkezinde iki farklı tarihte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çevre illerden temin edilen uyuşturucuyu torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 9,88 gram metamfetamin, 32,03 gram esrar, 3,40 gram bonzai ve 168 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Manchester City, 90. dakikada yıkıldı

İnanılmaz maç! 90. dakikada şoke oldu
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.