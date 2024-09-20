Üye Girişi
Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen narkotik operasyonunda, evde yapılan aramada farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde uyuşturucu yakalandı

BATMAN - Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandı. Operasyonda göz altına alınan bir kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandığı belirtildi. Açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 bin 450 adet sentetik ecza, 119 gram toz esrar, 17 gram skunk maddesi ve bir adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirdiği belirtildi. Operasyonda göz altına alınan bir kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi.

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Narkotik 3-sayfa Sağlık Batman Hukuk

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024? KPSS Ön Lisans atama taban puanları kaç 2024? Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Gemlik, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Turgutlu, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef parmesanlı risotto tarifi! En güzel parmesanlı risotto tarifi! Parmesanlı risotto tarifi nasıl yapılır? Parmesanlı risotto için malzemeler! 20-21 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Muratpaşa, Serik, Kumluca elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });