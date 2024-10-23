Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 906 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 906 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 906 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından batı illerinden ilimize gelen bir şüpheli yakalanmış, şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 906 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmiştir. İlimize gelen şüpheli şahıs ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 şüpheli daha ilimizde yakalanmıştır. Yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN