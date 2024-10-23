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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 906 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 906 Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 906 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 906 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından batı illerinden ilimize gelen bir şüpheli yakalanmış, şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 906 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmiştir. İlimize gelen şüpheli şahıs ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 şüpheli daha ilimizde yakalanmıştır. Yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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