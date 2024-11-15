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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilodan Fazla Sentetik Madde Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilodan Fazla Sentetik Madde Ele Geçirildi
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Batman'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir tırda 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerinin arama yaptığı bir tırda 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bir tır durdurularak arandı. Narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu skunk, ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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