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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

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Batman'da Narkotik Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, durumundan şüphelenilen bir araçta 6 kilo 250 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Batman'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta yaptığı aramada 6 kilo 250 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Narkotik Şube ekipleri yürüttüğü çalışmalar dahilinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı. Aramada araç içerisinde 6 kilo 250 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Narkotik Güvenlik 3-sayfa batman Suç

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