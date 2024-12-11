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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 300 Gram Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 300 Gram Ele Geçirildi
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Batman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde 6 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Batman'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ilçeye bağlı Oymataş köyünde bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı ve evinde uyuşturucu bulundurduğu yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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