Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 52 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınarak tutuklandı.
Batman'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN