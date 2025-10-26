Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Batman'da düzenlenen 'Torbacı Operasyonu'nda 5 kişi tutuklandı. Şafak operasyonu ile uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Torbacı Operasyonu"nda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında alınan istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Seyitler Mahallesinde Torbacılara yönelik 5 ayrı eve şafak operasyonu düzenlendi.

Konu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

5 ayrı ikamete eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 24 parça halinde 14.07 gram bonzai, 67.25 gram bonzai, 2.02 gram metanfetamin, 2.07 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN

