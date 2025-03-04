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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada toplam 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 2 kilo 500 gram skunk ve 2 kilo 650 gram toz esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram skunk ve 2 kilo 650 gram toz esrar olmak üzere toplamda 5 kilo 150 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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