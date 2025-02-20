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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Batman'da düzenlenen operasyonda 5 kilo 400 gram esrar maddesi bulundu. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda 5 kilo 400 gram esrar maddesi ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan ihbarın değerlendirilmesi sonucu bir eve operasyon düzenlendi.

Dedektör köpekle evde yapılan aramada merdiven demirleri üzerine koli içerisinde saklanmış 5 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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