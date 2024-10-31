Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Batman'da düzenlenen operasyonda 4 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini açıkladı.
Batman'da eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, göz altına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bir ikamette yapılan aramada, 4 kilo 150 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili M.Y. isimli 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN