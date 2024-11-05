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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da dur ihtarına uymayarak kaçan kamyonette 30 kilo 550 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 4 zanlı tutuklandı.

Batman'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu kaza geçirmesiyle yakalanan kamyonette 30 kilo 550 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu girişi yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il girişinde belirlenen şüpheli kamyoneti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaşan kamyonet, ekipler tarafından yapılan takipte kaza geçirmesi sonucunda girdiği arazide yakalandı. Kamyonette yapılan aramada 30 kilo 550 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y., M.F.Y., A.Ç., Y.Ç. isimli 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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