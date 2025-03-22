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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapılan bir eve düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında 58 parça halinde 63 gram sentetik kannabinoid, 5 adet lyrica hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 990 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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