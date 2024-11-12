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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 27 kilo 250 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Batman'da bir otomobilde yapılan aramada 27 kilo 250 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, il girişinde 2 otomobil durduruldu. Yapılan aramada, otomobillerin birinde 27 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Diğer otomobilin ise uyuşturucu yüklü otomobile öncülük yaptığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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