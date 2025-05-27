Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Batman'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 82 gram metamfetamin ve 39 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 82 gram metamfetamin ve 39 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalarda, il dışından kara yolu ile gelen bir şahıs ile şehir merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 82 gram metamfetamin, 39 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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