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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili düzenlenen operasyonda evde 27 parça uyuşturucu madde ve 117 bin 140 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Batman'da bir evde kullanıma hazır 27 parça uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde bir ikamette yapılan aramada; 18 parça halinde 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 9 parça halinde 6 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi, 100 adet 9x19 çapında fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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