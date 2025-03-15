Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan bir otomobilde narkotik polis köpeği "Linda" ile yapılan aramada otomobil içerisinde zulalanmış 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik polis köpeği "Linda" ile arama yapıldı. Narkotik polis köpeği "Linda" ile didik didik aranan otomobil içerisinde zulalanmış halde 2 kilo 66 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN