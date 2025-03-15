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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Batman'da narkotik polis köpeği 'Linda' ile yapılan aramada durdurulan bir otomobilde 2 kilo 66 gram metamfetamin bulundu. Sürücü tutuklandı.

Batman'da durdurulan bir otomobilde narkotik polis köpeği "Linda" ile yapılan aramada otomobil içerisinde zulalanmış 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik polis köpeği "Linda" ile arama yapıldı. Narkotik polis köpeği "Linda" ile didik didik aranan otomobil içerisinde zulalanmış halde 2 kilo 66 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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