Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Kokain Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Kokain Ele Geçirildi
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Batman'da yapılan bir operasyonda, il girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçta 175 gram kokain bulundu. İki şahıs tutuklandı.

Batman'da bir araçta 175 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz 2025 tarihinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 175 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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