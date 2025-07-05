Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Kokain Ele Geçirildi
Batman'da yapılan bir operasyonda, il girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçta 175 gram kokain bulundu. İki şahıs tutuklandı.
Batman'da bir araçta 175 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 şahıs tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz 2025 tarihinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 175 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa