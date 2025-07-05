Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Kokain Ele Geçirildi

Batman'da bir araçta 175 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz 2025 tarihinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 175 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN