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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçrildi. Operasyonda göz altına alınan bir kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandığı belirtildi. Açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 bin 450 adet sentetik ecza, 119 gram toz esrar, 17 gram skunk maddesi ve bir adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Narkotik 3-sayfa Sağlık batman Hukuk Suç

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