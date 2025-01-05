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Batman'da Uyuşturucu Madde Bulunan Yolcu Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Madde Bulunan Yolcu Tutuklandı
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Batman'da düzenlenen narkotik operasyonunda, yolcu otobüsünde 288 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Batman'da üzerinde uyuşturucu madde yakalanan yolcu tutuklandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda batı illerinden Batman'a gelen bir yolcu otobüsünde bulunan bir yolcu üzerinde yapılan aramda 288 gram Kokain uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli yolcunun tutuklandığı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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