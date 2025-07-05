Batman'da Uyuşturucu Krizi: Gençler Sokak Ortasında Baygın Bulundu

Batman'ın Seyitler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen gençler sokak ortasında baygın halde bulundu.

İddiaya göre, bazı gençler motosiklet üzerinde hareketsiz halde dururken, bazıları ise yol kenarında kendinden geçmiş şekilde görüldü. Uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen gençlerden birinin, motosiklet kullanıyormuş gibi hayal dünyasında davrandığı ifade edildi. Bir genç kızın ise yol kenarında bilinci kapalı şekilde kendini kaybettiği anlar kameralara yansıdı.

Seyitler Mahallesi sakinleri, mahallelerinde artan madde kullanımı nedeniyle hem kendi çocukları hem de çevre güvenliği açısından endişeli olduklarını belirtti. Mahalleli, yetkililere çağrıda bulunarak bölgede denetimlerin artırılmasını ve uyuşturucuyla mücadelede daha kararlı adımlar atılmasını istedi.

Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde benzer olayların sık sık yaşandığını dile getiren vatandaşlar, "Aileler sokağa çocuklarını çıkaramaz hale geldi" diyerek şikayetlerini dile getirdi. - BATMAN