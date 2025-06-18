Batman'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: Sürücü Tutuklandı
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Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobilden bir inşaat alanına çöp poşeti içerisinde 10 kilo 100 gram uyuşturucu attı. Yapılan kovalamaca sonucu sürücü gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü otomobilden bir inşaat alanına çöp poşeti içerisinde uyuşturucu fırlattı.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Polis ekipleri ihbar üzerine takibe aldıkları otomobili durdurmak istedi. Sürücü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Yaşanan uzun süreli kovalamaca sonucu ekipler otomobili durdurup sürücüyü gözaltına aldı. Sürücünün kaçtığı güzergahta yapılan aramalarda bir inşaat alanına atılmış çöp poşeti içerisinde 10 kilo 100 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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