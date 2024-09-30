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Batman'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Batman'da dur ihtarına uymayarak kaçan bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Yapılan operasyon sonucunda 8 kilo 450 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.

Batman'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu madde yakalandı

BATMAN - Batman'da yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerinde yolda uygulama yapan ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçan araç, polisin kovalamacısı sonrasında yakalandı. Araçta yapılan aramada 8 kilo 450 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, il merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine il girişinde durdurulmak istenen şüpheli araç, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan araçta yapılan aramada, araç içerisinde 8 kilo 450 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Araçtaki şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Batman'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - 3.Sayfa

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