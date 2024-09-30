Batman'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerinde yolda uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araç, polisin kovalamacısı sonrasında yakalandı. Araçta yapılan aramada 8 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, il merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine il girişinde durdurulmak istenen şüpheli araç, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan araçta yapılan aramada, araç içerisinde 8 kilo 450 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Araçtaki şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN