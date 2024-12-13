Batman'da Uyuşturucu İle Yakalanan Sürücü Tutuklandı
Batman'da gerçekleştirilen bir operasyonda, aracında 69 gram metamfetamin bulunan sürücü, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da aracında uyuşturucu ile yakalanan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücü üzerinde yapılan aramada 69 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN