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Batman'da Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Batman'da yapılan bir narkotik operasyonunda 134 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da üzerinde 134 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada; 134 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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