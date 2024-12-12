Batman'da Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Batman'da üzerinde 134 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada; 134 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN