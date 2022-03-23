Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Batman'da hemzemin geçitte trenin altında kalan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

BATMAN (İHA) - Batman'da hemzemin geçitte trenin altında kalan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan'dan Batman Garı'na gelen yük treni Çamlıca Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 17 yaşındaki Mehmet Ali Sevim'e çarptı. Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tren altında kalan Mehmet Ali Sevim'e olay yerinde yaptıkları kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Sevim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Batman'da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıca, Batman, 112, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title