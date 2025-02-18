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Batman'da Traktör ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

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Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Traktör ve minibüsün çarpışması sonucu sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Batman'da traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf kara yolu Binatlı köyü mevkisinde 72 AU 602 plakalı traktör aracı ile minibüs çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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