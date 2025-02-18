Batman'da Traktör ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Batman'da traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf kara yolu Binatlı köyü mevkisinde 72 AU 602 plakalı traktör aracı ile minibüs çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - BATMAN