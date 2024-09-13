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Batman'da trafo patlamasında alevler geceyi aydınlattı

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Batman'da bir trafoda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, çevrede korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Batman'da trafo patlamasında alevler geceyi aydınlattı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Batman Eğitim Araştırma Hastanesi karşısında bulunan bir trafoda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, trafo yakınında bulunan doğal gaz panosuna sıçrama riskine karşı çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektriğin kesilmesinin ardından yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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