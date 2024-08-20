Batman'da trafik kazasında hayatını kaybeden aile, düğün davetiyesinde isimleri kaldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine kızının düğününe giden aile, Batman'da trafik kazasında hayatını kaybetti. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazadan anne ve babadan geriye kızlarının düğünündeki davetiye kartında isimleri kaldı.

Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkisinde yolun tek şeritte düştüğü bölümde Medeni İba'nın (58) idaresindeki 06 FC 6240 plakalı pikap ile Mehmet Şirin A. (45) idaresindeki 56 KA 126 plakalı tır, kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba (58), Neslihan İba (18) ve Mensure Güler'in hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesinde düğüne gittiği öğrenildi. Geriye kazada hayatını kaybeden Remziye-Medeni İba'nın kızlarının düğün davetiyesindeki isimleri kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN